Журналист, взявший скандальное интервью у Роналду, оценил трансфер Криштиану в Саудовскую Аравию

Британский журналист Пирс Морган, который взял скандальное интервью у Криштиану Роналду о «Манчестер Юнайтед», поделился мнением о трансфере 37-летнего португальского нападающего в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

«Криштиану подписал рекордный контракт в истории футбола. Он стал самым высокооплачиваемым игроком мира в 37 лет. Роналду будет играть в единственной стране, сумевшей победить Аргентину на чемпионате мира. Вот это я понимаю «закончил», - оставил сообщение журналист в соцсетях.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в конце 2022 года. Он подписал контракт на два с половиной года. Его заработок в Саудовской Аравии составит 200 миллионов евро в год.