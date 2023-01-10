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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Журналист, взявший скандальное интервью у Роналду, оценил трансфер Криштиану в Саудовскую Аравию

10 Января 2023 • 09:12 Комментировать

Британский журналист Пирс Морган, который взял скандальное интервью у Криштиану Роналду о «Манчестер Юнайтед», поделился мнением о трансфере 37-летнего португальского нападающего в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

«Криштиану подписал рекордный контракт в истории футбола. Он стал самым высокооплачиваемым игроком мира в 37 лет. Роналду будет играть в единственной стране, сумевшей победить Аргентину на чемпионате мира. Вот это я понимаю «закончил», - оставил сообщение журналист в соцсетях.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в конце 2022 года. Он подписал контракт на два с половиной года. Его заработок в Саудовской Аравии составит 200 миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Пирс Морган
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