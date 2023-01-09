Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход Криштиану Роналду в саудовский «Аль-Наср».

- Роналду, мне кажется, очень футбольный человек. Были разговоры про «Ньюкасл», но что-то там не срослось. В принципе, Роналду надеется ещё где-то поиграть в Европе. Но если он не получил оттуда предложений и вариантов, которые его устроят, то, конечно, он будет отрабатывать свой контракт в «Аль-Насре». Роналду самолюбивый и эгоистичный? Без этого он не стал бы великим футболистом. Как-то Месси заменили при счёте 5:0, а он сказал: «Ещё раз меня замените – и я уйду». Эти люди не могут быть другими. Если бы у Роналду не было большого эго, он был бы не Роналду, а Погребняк или Заболотный. Я думаю, Криштиану по крайней мере мечтает всем доказать, что он ещё чего-то может. Тем более в «МЮ» и в сборной Португалии с ним в последнее время поступали неправильно и некрасиво.