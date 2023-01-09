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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Булыкин назвал самую шокирующую новость новогодних праздников

09 Января 2023 • 18:27 Комментировать
Аль-Шабаб Эр-Рияд
...
Аль-Наср Эр-Рияд
14.01 20:30

Один из бывших форвардов сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, какая новость футбольного мира больше всех его удивила в минувшие новогодние праздники.

«Удивили последние новости о Роналду: и подписание контракта (с саудовским «Аль-Насром» - Ред.), и его сумма. Можно сказать, новогодняя сказка у Криштиану», - цитирует Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что в начале января «Аль-Наср» официально презентовал 37-летнего Роналду, соглашение португальской звезды с клубом рассчитано аж до наступления 2025 года.

Ранее мы сообщали, куда Роналду мог переехать вместо Саудовской Аравии. А на официальной пресс-конференции футболист случайно перепутал Саудовскую Аравию с одной далёкой африканской страной.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Дмитрий Булыкин Аль-Наср
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АЛЬ-ШАБАБ ЭР-РИЯД АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД
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