Булыкин назвал самую шокирующую новость новогодних праздников

Один из бывших форвардов сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, какая новость футбольного мира больше всех его удивила в минувшие новогодние праздники.

«Удивили последние новости о Роналду: и подписание контракта (с саудовским «Аль-Насром» - Ред.), и его сумма. Можно сказать, новогодняя сказка у Криштиану», - цитирует Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что в начале января «Аль-Наср» официально презентовал 37-летнего Роналду, соглашение португальской звезды с клубом рассчитано аж до наступления 2025 года.

Ранее мы сообщали, куда Роналду мог переехать вместо Саудовской Аравии. А на официальной пресс-конференции футболист случайно перепутал Саудовскую Аравию с одной далёкой африканской страной.