Тренер «Аль-Насра» сравнил трансферы Роналду и Пеле

Наставник «Аль-Насра» Руди Гарсия сравнил трансфер португальского нападающего Криштиану Роналду с переходом легендарного бразильского форварда Пеле в американский «Нью-Йорк Космос».

«Переезд Криштиану в Саудовскую Аравию напоминает мне трансфер Пеле в клуб из США», - передает слова французского специалиста Lequipe.

Роналду пополнил ряды «Аль-Насра» в конце прошлого года. Он присоединился к клубу из Саудовской Аравии на правах свободного агента. Стороны заключили трудовое соглашение на два с половиной года. Заработная плата 37-летнего португальца в новом клубе составит 200 миллионов евро в год.