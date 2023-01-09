Наставник «Аль-Насра»: «Надеюсь, Роналду вновь будет играть с улыбкой»

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия верит в то, что в новой команде Криштиану Роналду вновь начнёт получать удовольствие от футбола.

37-летний форвард со скандалом расстался с «Манчестер Юнайтед», расторгнув контракт с клубом в разгар сезона. В конце декабря стало известно о переходе португальца в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

«Самое главное – Роналду должен вновь получать удовольствие от игры в футбол. Надеюсь, в «Аль-Насре» он снова обретёт радость и будет играть с улыбкой, ведь последние месяцы, как мы знаем, сложились для него не лучшим образом», – цитирует Footmercato Гарсию, пообщавшегося с журналистами в воскресенье.