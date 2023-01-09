«Аль-Наср» не договорился о расторжении контракта с Абубакаром, который должен освободить место для Роналду

Нападающий «Аль-Насра» Венсан Абубакар пока не покинул клуб.

Как сообщалось ранее, трудовой договор камерунца будет расторгнут, чтобы в заявке освободилось «легионерское» место для Криштиану Роналду. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, клуб из Саудовской Аравии по-прежнему не согласовал с Абубакаром расторжение контракта, однако к 30-летнему форварду проявляют интерес другие коллективы, что может облегчить задачу «Аль-Насру» и ускорить уход игрока.

По слухам, Венсан Абубакар интересен «Манчестер Юнайтед». Ещё один вариант – возвращение в турецкий «Бешикташ», цвета которого футболист защищал до 2021 года.