Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Наср» не договорился о расторжении контракта с Абубакаром, который должен освободить место для Роналду

09 Января 2023 • 01:01 Комментировать (2)
Аль-Шабаб Эр-Рияд
...
Аль-Наср Эр-Рияд
14.01 20:30

Нападающий «Аль-Насра» Венсан Абубакар пока не покинул клуб.

Как сообщалось ранее, трудовой договор камерунца будет расторгнут, чтобы в заявке освободилось «легионерское» место для Криштиану Роналду. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, клуб из Саудовской Аравии по-прежнему не согласовал с Абубакаром расторжение контракта, однако к 30-летнему форварду проявляют интерес другие коллективы, что может облегчить задачу «Аль-Насру» и ускорить уход игрока. 

По слухам, Венсан Абубакар интересен «Манчестер Юнайтед». Ещё один вариант – возвращение в турецкий «Бешикташ», цвета которого футболист защищал до 2021 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Венсан Абубакар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЛЬ-ШАБАБ ЭР-РИЯД АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
09 Января 2023 в 01:22
Не уходи, Абу..
ARTUR
09 Января 2023 в 01:08
только говнюк появился уже проблемы в команде ))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
09.01.23 в 21:15
Аль-Шабаб Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд
Аль-Иттихад II Аль-Иттихад II
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Января
01:24 · Саудовская Аравия
Наставник «Аль-Насра»: «Надеюсь, Роналду вновь будет играть с улыбкой»
01:01 · Саудовская Аравия
«Аль-Наср» не договорился о расторжении контракта с Абубакаром, который должен освободить место для Роналду 2
08 Января
15:08 · Саудовская Аравия
​Роналду поселился в королевском люксе
14:11 · Саудовская Аравия
​Абубакар: «После тренировки с Роналду понял, что Месси лучше» 2
08:01 · Саудовская Аравия
Сестра Роналду - о презентации в «Аль-Насре»: «С королём обращаются как положено»
00:03 · Саудовская Аравия
«Аль-Наср» расторгнет контракт Абубакара – вероятно, из-за Роналду
07 Января
19:00 · Саудовская Аравия
​Роналду опубликовал свежие фото
17:45 · Саудовская Аравия
Йорк: «Роналду создаст свое наследие в Саудовской Аравии, он будет сконцентрирован на футболе»
08:55 · Саудовская Аравия
Роналду внесён в заявку «Аль-Насра» 1
08:43 · Бразилия
Президент «Коринтианса»: «Мы предлагали контракт Роналду, но «Аль-Наср» дал в 20 раз больше»
06 Января
21:38 · Франция. Лига 1
Обесценились: Месси и Роналду не попали в ТОП-100 самых дорогих футболистов мира 3
21:07 · Испания. Ла Лига
Руди Гарсия хочет видеть Эдена Азара в «Аль-Насре» 1
18:09 · Саудовская Аравия
​Роналду не попал в заявку «Аль-Насра» на пятничный матч 1
08:26 · Саудовская Аравия
Ротен оценил трансфер Роналду в Саудовскую Аравию
05 Января
19:20 · Саудовская Аравия
​Возлюбленная Роналду отреагировала на трансфер в «Аль-Наср» 3
Все новости