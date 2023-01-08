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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Денис Попов: «Роналду вполне может вернуться в Лигу чемпионов» эксклюзив

08 Января 2023 • 17:37 Комментировать

Бывший нападающий московского ЦСКА и краснодарской «Кубани» Денис Попов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым разложил возможные перспективы Криштиану Роналду после подписания контракта с саудовским «Аль-Насром».

- Мы все знаем, что где бы Роналду ни был, он везде играл хорошо. Это только в последнее время ситуация у него складывалась непонятная. Мне кажется, он быстро адаптируется в Саудовской Аравии. Вернётся ли в Европу? Он подписал серьёзный контракт с «Аль-Насром» и просто так оттуда не уйдёт. Посмотрим. Он ещё не успел дебютировать за новый клуб, а мы уже говорим, что он куда-то уйдёт. Роналду должен поиграть какое-то время за «Аль-Наср», чтобы наступила ясность. Но возвращение в Европу вполне вероятно, почему нет? В Саудовской Аравии он доигрывает? Отчасти, может, да. С другой стороны, после всей этой ситуации он хотел взять паузу, развеяться, подготовиться и вообще понять, переосмыслить, что он хочет и на что способен. Может, если ему понравится в «Аль-Насре», Роналду не будет никуда дёргаться. А может, наберёт форму, отыграет здорово, все это увидят, он получит предложение обратно в Европу и поедет играть в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лига Чемпионов Денис Попов чемпионат Саудовской Аравии
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