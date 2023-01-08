На днях Криштиану Роналду был официально представлен как футболист «Аль-Насра». 37-летний нападающий заключил с саудовским клубом контракт сроком на два с половиной года. Как стало известно Daily Mail, Роналду поселился в королевском люксе отеля Four Season. Это одно из наиболее высоких зданий в Саудовской Аравии.

В распоряжении Криштиану Роналду находятся 17 комнат с шикарным видом на город. Там будет жить сам футболист, а также его близкие и сотрудники службы безопасности.

Отмечается, что месяц проживания Криштиану Роналду в этом номере будет стоить 250 тысяч фунтов, что для футболиста не является проблемой.