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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду поселился в королевском люксе

08 Января 2023 • 15:08 Комментировать

На днях Криштиану Роналду был официально представлен как футболист «Аль-Насра». 37-летний нападающий заключил с саудовским клубом контракт сроком на два с половиной года. Как стало известно Daily Mail, Роналду поселился в королевском люксе отеля Four Season. Это одно из наиболее высоких зданий в Саудовской Аравии.

В распоряжении Криштиану Роналду находятся 17 комнат с шикарным видом на город. Там будет жить сам футболист, а также его близкие и сотрудники службы безопасности.

Отмечается, что месяц проживания Криштиану Роналду в этом номере будет стоить 250 тысяч фунтов, что для футболиста не является проблемой.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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