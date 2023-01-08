​Абубакар: «После тренировки с Роналду понял, что Месси лучше»

После подписания Криштиану Роналду «Аль-Насру» пришлось отзаявлять одного из легионеров, чтобы зарегистрировать звёздного португальца. Лишним, как сообщалось, оказался Венсан Абубакар. Вероятно, в ближайшее время камерунец покинет саудовский клуб.

Между тем, Венсан Абубакар отметился колким комментарием в адрес Криштиану Роналду.

«Я всегда думал, что Месси лучше Роналду. После тренировки с Роналду понял, что был прав», - сказал Абубакар, чьи слова на своих страницах приводит Mundo Deportivo.

Напомним, что Криштиану Роналду подписал с «Аль-Насром» трудовое соглашение до средины 2025 года.