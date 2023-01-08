Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Сестра Роналду - о презентации в «Аль-Насре»: «С королём обращаются как положено»

08 Января 2023 • 08:01 Комментировать

Катя Авейру, сестра португальского нападающего Криштиану Роналду, высказалась о помпезной презентации своего брата в клубе «Аль-Наср» (Саудовская Аравия).

«Какая красивая презентация. С королем обращаются как положено», - оставила она комментарий в социальных сетях.

37-летний бомбардир заключил с клубом из Саудовской Аравии контракт на два с половиной года. В «Аль-Насре» португалец будет зарабатывать 200 миллионов евро ежегодно.

Напомним, что предыдущим клубом Криштиану был «Манчестер Юнайтед». Роналду со скандалом покинул английский гранд в конце ноября прошлого года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Катя Авейру
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Января
08:01 · Саудовская Аравия
Сестра Роналду - о презентации в «Аль-Насре»: «С королём обращаются как положено»
00:03 · Саудовская Аравия
«Аль-Наср» расторгнет контракт Абубакара – вероятно, из-за Роналду
07 Января
19:00 · Саудовская Аравия
​Роналду опубликовал свежие фото
17:45 · Саудовская Аравия
Йорк: «Роналду создаст свое наследие в Саудовской Аравии, он будет сконцентрирован на футболе»
08:55 · Саудовская Аравия
Роналду внесён в заявку «Аль-Насра» 1
08:43 · Бразилия
Президент «Коринтианса»: «Мы предлагали контракт Роналду, но «Аль-Наср» дал в 20 раз больше»
06 Января
21:38 · Франция. Лига 1
Обесценились: Месси и Роналду не попали в ТОП-100 самых дорогих футболистов мира 3
21:07 · Испания. Ла Лига
Руди Гарсия хочет видеть Эдена Азара в «Аль-Насре» 1
18:09 · Саудовская Аравия
​Роналду не попал в заявку «Аль-Насра» на пятничный матч 1
08:26 · Саудовская Аравия
Ротен оценил трансфер Роналду в Саудовскую Аравию
05 Января
19:20 · Саудовская Аравия
​Возлюбленная Роналду отреагировала на трансфер в «Аль-Наср» 3
17:14 · Саудовская Аравия
​Матч нового клуба Роналду перенесён
15:51 · Англия. Премьер-лига
​Фирмино может поехать в Саудовскую Аравию вслед за Роналду
13:48 · Саудовская Аравия
Роналду зовут в ЮАР после оговорки на презентации в «Аль-Насре» 2
12:27 · Франция. Лига 1
Гимнастка Аверина выбрала между Роналду и Месси 1
Все новости