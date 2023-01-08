Сестра Роналду - о презентации в «Аль-Насре»: «С королём обращаются как положено»

Катя Авейру, сестра португальского нападающего Криштиану Роналду, высказалась о помпезной презентации своего брата в клубе «Аль-Наср» (Саудовская Аравия).

«Какая красивая презентация. С королем обращаются как положено», - оставила она комментарий в социальных сетях.

37-летний бомбардир заключил с клубом из Саудовской Аравии контракт на два с половиной года. В «Аль-Насре» португалец будет зарабатывать 200 миллионов евро ежегодно.

Напомним, что предыдущим клубом Криштиану был «Манчестер Юнайтед». Роналду со скандалом покинул английский гранд в конце ноября прошлого года.