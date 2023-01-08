«Аль-Наср» расторгнет контракт Абубакара – вероятно, из-за Роналду

Нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар покинет «Аль-Наср».

Недавно клуб из Саудовской Аравии объявил о подписании Криштиану Роналду, однако Абубакару, похоже, не доведётся сыграть в дуэте с суперзвездой. По данным Goal, контракт 30-летнего камерунца будет расторгнут, чтобы в заявке освободилось место для португальца.

Слухи связывают Абубакара с возможным переходом в английский «Манчестер Юнайтед», который в ноябре покинул всё тот же Криштиану Роналду.

Венсан Абубакар отметился 13 голами в 39 матчах за «Аль-Наср» во всех соревнованиях. Его договор с клубом рассчитан до 2024 года.