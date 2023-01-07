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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Ташуев: «У Роналду есть два варианта: путь Ибрагимовича и путь Хави» эксклюзив

07 Января 2023 • 19:05 Комментировать

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своими предположениями о дальнейшей футбольной судьбе Криштиану Роналду, недавно подписавшего контракт с саудовским «Аль-Насром».

- В Лиге чемпионов Роналду, наверное, сыграет в любом случае, только в Азиатской. Он сделает большую рекламу «Аль-Насру» и в целом азиатскому футболу, который достаточно разнообразен, – там есть Корея, Япония и так далее. Продвижение регионов, рекламные контракты, доходы от атрибутики. Поэтому, я думаю, там взаимовыгодное сотрудничество. В плане спортивной составляющей Роналду будет ведущим игроком команды, и в то же время финансовые преференции, которые ему обещаны, тоже немаловажны. Ему предложили приличнейший контакт, который не все смогут потянуть, по крайней мере в Европе.

Мне кажется, дальше у него есть два варианта. Первый – путь Ибрагимовича, который съездил поиграть в МЛС, а потом вернулся в «Милан», то есть на хороший уровень с высокой спортивной составляющей.  А второй – это путь Хави, который закончил игровую карьеру в Катаре и начал там тренировать, привёл «Аль-Садд» к чемпионству и победе ещё в ряде турниров. Потом Хави вернулся в «Барселону» и по крайней мере старается успешно там работать. Возможно, Роналду изберёт себе такой же путь. Он по своему духу лидер и иногда, можно сказать, сам управляет игрой на поле. По его поведению есть ощущение, что он хочет быть тренером.

Сдаёт ли Роналду в последнее время как футболист? Понятно, что в любом случае игрок, которому 35-37 лет, сдаёт. И скорость теряет, и ментально ему становится всё труднее себя настраивать, до побед в этом возрасте уже не так голоден. Это нормально. Хотя Роналду сам по себе трудоголик, глупо говорить, что он сейчас прибавляет и у него вся игровая карьера впереди.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сергей Ташуев Аль-Наср чемпионат Саудовской Аравии
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