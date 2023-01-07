​Роналду опубликовал свежие фото

Звёздный футболист Криштиану Роналду опубликовал несколько фотографий в социальных сетях. На них 37-летний португалец занимается в тренажёрном зале.

«Сделайте каждую тренировку значимой», - так подписал фотографии Роналду.

Напомним, что на днях Криштиану Роналду был представлен как футболист «Аль-Насра» в Саудовской Аравии. Португалец подписал с саудовским клубом трудовое соглашение на два с половиной года. Поставив подписи, Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.

Криштиану Роналду не дебютировал за «Аль-Наср» в матче против «Аль-Таи», поскольку португальцу нужно отбыть двухматчевую дисквалификацию, которую ему назначили ещё в Англии.