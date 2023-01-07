Йорк: «Роналду создаст свое наследие в Саудовской Аравии, он будет сконцентрирован на футболе»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк рассказал, что он думает по поводу перехода форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в клуб «Аль-Наср».

«В отличие от игроков в гольф, которые едут туда только на несколько дней, Роналду будет жить и работать в Саудовской Аравии. Он будет продолжать свое наследие и улучшать уровень футбола в регионе. И мы уже видим эффект, потому что все вокруг говорят о Саудовской Аравии. Саудовский футбол появится на карте мира именно благодаря ему. Думаю, что Криштиану сумеет создать там свое наследие, он добьется успеха, потому что будет сконцентрирован на футболе», — цитирует Йорка издание Record.