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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Йорк: «Роналду создаст свое наследие в Саудовской Аравии, он будет сконцентрирован на футболе»

07 Января 2023 • 17:45 Комментировать

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк рассказал, что он думает по поводу перехода форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в клуб «Аль-Наср».

«В отличие от игроков в гольф, которые едут туда только на несколько дней, Роналду будет жить и работать в Саудовской Аравии. Он будет продолжать свое наследие и улучшать уровень футбола в регионе. И мы уже видим эффект, потому что все вокруг говорят о Саудовской Аравии. Саудовский футбол появится на карте мира именно благодаря ему. Думаю, что Криштиану сумеет создать там свое наследие, он добьется успеха, потому что будет сконцентрирован на футболе», — цитирует Йорка издание Record.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Аль-Наср Дуайт Йорк
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