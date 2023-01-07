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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Нарушая закон: Роналду и Джорджина смогут жить вместе

07 Января 2023 • 14:21 Комментировать (3)

В начале 2023 года Криштиану Роналду был представлен как футболист «Аль-Насра». В Саудовской Аравии существует закон, согласно которому сожительство без брачного контракта запрещено. Тем не менее, Роналду сможет жить вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес, несмотря на тот факт, что они до сих пор не узаконили свои отношения (хотя в СМИ то и дело появлялись слухи о свадьбе). Об этом сообщает talkSPORT.

«Законы запрещают сожительство без брачного контракта, но в последнее время власти закрывают на это глаза. Закон используется, если существует какая-то проблема или преступление», - рассказал EFE анонимный адвокат.

Напомним, что Криштиану Роналду подписал с «Аль-Насром» контракт до средины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Джорджина Родригес
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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NOBODY
07 Января 2023 в 14:45
ну он же не гражданин это страны...это конечно не значит, что он может делать, что угодно, но такие вещи не мешают обществу, так что ничего страшного на мой взгляд....
Bettega
07 Января 2023 в 14:56
ну если приехал в чужую страну(тем более исламскую),то должен чтить законы,порядки и обычаи. а кто сказал,что не мешает? щас вылезет толпа недовольных (в чем я сомневаюсь,могут тока из-за бугра трындеть,как это модно) и начнется: "а че ему можно,а нам низя?!" кароч бабки решают усё!
NOBODY
07 Января 2023 в 15:11
ну семья это личное дело, он женился (читай "не женился") на Джориджине не в СА, гражданство у обоих не СА, и если такая форма "брака" принята в Португалии, откуда они родом, почему они должны оформлять свои отношения в соответствии с чужой страной?..
ПС насчет мешает, скажу точнее. если не было понятно - я имею ввиду, приехал, начал гадить, там пить/курить/драться, ну в таком роде....Он же не же делает такого...
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