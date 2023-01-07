​Нарушая закон: Роналду и Джорджина смогут жить вместе

В начале 2023 года Криштиану Роналду был представлен как футболист «Аль-Насра». В Саудовской Аравии существует закон, согласно которому сожительство без брачного контракта запрещено. Тем не менее, Роналду сможет жить вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес, несмотря на тот факт, что они до сих пор не узаконили свои отношения (хотя в СМИ то и дело появлялись слухи о свадьбе). Об этом сообщает talkSPORT.

«Законы запрещают сожительство без брачного контракта, но в последнее время власти закрывают на это глаза. Закон используется, если существует какая-то проблема или преступление», - рассказал EFE анонимный адвокат.

Напомним, что Криштиану Роналду подписал с «Аль-Насром» контракт до средины 2025 года.