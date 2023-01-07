Роналду внесён в заявку «Аль-Насра»

Звездный португальский нападающий Криштиану Роналду включен в заявочный лист «Аль-Насра» на сезон-2022/2023. Об этом отрапортовал инсайдер Руди Галетти.

Согласно сведениям источника, из-за лимита на иностранных футболистов «Аль-Наср» был вынужден исключить из заявки форварда Венсана Абубакара. Этого игрока клуба из Саудовской Аравии отправит в аренду.

Напомним, что Криштиану пополнил ряды «Аль-Насра» в зимнее трансферное окно. Стороны заключили контракт на два с половиной года. Заработок Роналду в Саудовской Аравии составит 200 миллионов евро.

Предыдущим местом работы нападающего был «Манчестер Юнайтед».