Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду внесён в заявку «Аль-Насра»

07 Января 2023 • 08:55 Комментировать

Звездный португальский нападающий Криштиану Роналду включен в заявочный лист «Аль-Насра» на сезон-2022/2023. Об этом отрапортовал инсайдер Руди Галетти.

Согласно сведениям источника, из-за лимита на иностранных футболистов «Аль-Наср» был вынужден исключить из заявки форварда Венсана Абубакара. Этого игрока клуба из Саудовской Аравии отправит в аренду.

Напомним, что Криштиану пополнил ряды «Аль-Насра» в зимнее трансферное окно. Стороны заключили контракт на два с половиной года. Заработок Роналду в Саудовской Аравии составит 200 миллионов евро.

Предыдущим местом работы нападающего был «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.01.23 в 15:30
Аль-Файха Аль-Файха
Аль-Батин Аль-Батин
Видео
07.01.23 в 18:00
Аль-Иттифак Аль-Иттифак
Абха Абха
2.10 3.20 3.45
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Января
08:55 · Саудовская Аравия
Роналду внесён в заявку «Аль-Насра»
08:43 · Бразилия
Президент «Коринтианса»: «Мы предлагали контракт Роналду, но «Аль-Наср» дал в 20 раз больше»
06 Января
21:38 · Франция. Лига 1
Обесценились: Месси и Роналду не попали в ТОП-100 самых дорогих футболистов мира
21:07 · Испания. Ла Лига
Руди Гарсия хочет видеть Эдена Азара в «Аль-Насре» 1
18:09 · Саудовская Аравия
​Роналду не попал в заявку «Аль-Насра» на пятничный матч 1
08:26 · Саудовская Аравия
Ротен оценил трансфер Роналду в Саудовскую Аравию
05 Января
19:20 · Саудовская Аравия
​Возлюбленная Роналду отреагировала на трансфер в «Аль-Наср» 1
17:14 · Саудовская Аравия
​Матч нового клуба Роналду перенесён
15:51 · Англия. Премьер-лига
​Фирмино может поехать в Саудовскую Аравию вслед за Роналду
13:48 · Саудовская Аравия
Роналду зовут в ЮАР после оговорки на презентации в «Аль-Насре» 2
12:27 · Франция. Лига 1
Гимнастка Аверина выбрала между Роналду и Месси 1
09:46 · Саудовская Аравия
Жуниньо: «Руди Гарсия будет приносить Роналду завтраки»
08:53 · Испания. Ла Лига
Воронов назвал двух лучших футболистов последних 15 лет
01:05 · Саудовская Аравия
Рейтинг Роналду впервые с FIFA 11 упал ниже отметки «90»
04 Января
19:09 · Саудовская Аравия
​Роналду восхитил фанатов голами на тренировке 3
Все новости