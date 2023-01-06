​Роналду не попал в заявку «Аль-Насра» на пятничный матч

В пятницу вечером «Аль-Наср» проведёт матч против «Аль-Таи», который ранее был перенесён на сутки из-за непогоды. Звёздный новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду не попал в заявку саудовской команды на эту игру.

Напомним, что Криштиану Роналду должен отбыть двухматчевую дисквалификацию, наложенную на него Футбольной ассоциацией Англии. Согласно правилам ФИФА, наказания для игроков сохраняются при смене лиг.

Ранее в прессе сообщалось, что Криштиану Роналду может нарушить дисквалификацию. «Аль-Наср» якобы искал возможности для выхода звёздного португальского форварда на футбольное поле.