Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду не попал в заявку «Аль-Насра» на пятничный матч

06 Января 2023 • 18:09 Комментировать (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
0:0
Аль-Таи
отменен

В пятницу вечером «Аль-Наср» проведёт матч против «Аль-Таи», который ранее был перенесён на сутки из-за непогоды. Звёздный новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду не попал в заявку саудовской команды на эту игру.

Напомним, что Криштиану Роналду должен отбыть двухматчевую дисквалификацию, наложенную на него Футбольной ассоциацией Англии. Согласно правилам ФИФА, наказания для игроков сохраняются при смене лиг.

Ранее в прессе сообщалось, что Криштиану Роналду может нарушить дисквалификацию. «Аль-Наср» якобы искал возможности для выхода звёздного португальского форварда на футбольное поле.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
06 Января 2023 в 18:15
Гарсия перекрестился..Хе..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23 мин
Аль Адахль Аль Адахль
Аль-Фатех Аль-Фатех
0
0
Видео
23 мин
Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда
Аль-Халидж Аль-Халидж
0
0
Видео
23 мин
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таи Аль-Таи
0
0
Видео
07.01.23 в 15:30
Аль-Файха Аль-Файха
Аль-Батин Аль-Батин
Видео
07.01.23 в 18:00
Аль-Иттифак Аль-Иттифак
Абха Абха
2.03 3.30 3.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Января
18:09 · Саудовская Аравия
​Роналду не попал в заявку «Аль-Насра» на пятничный матч 1
08:26 · Саудовская Аравия
Ротен оценил трансфер Роналду в Саудовскую Аравию
05 Января
19:20 · Саудовская Аравия
​Возлюбленная Роналду отреагировала на трансфер в «Аль-Наср» 1
17:14 · Саудовская Аравия
​Матч нового клуба Роналду перенесён
15:51 · Англия. Премьер-лига
​Фирмино может поехать в Саудовскую Аравию вслед за Роналду
13:48 · Саудовская Аравия
Роналду зовут в ЮАР после оговорки на презентации в «Аль-Насре» 2
12:27 · Франция. Лига 1
Гимнастка Аверина выбрала между Роналду и Месси 1
09:46 · Саудовская Аравия
Жуниньо: «Руди Гарсия будет приносить Роналду завтраки»
08:53 · Испания. Ла Лига
Воронов назвал двух лучших футболистов последних 15 лет
01:05 · Саудовская Аравия
Рейтинг Роналду впервые с FIFA 11 упал ниже отметки «90»
04 Января
19:09 · Саудовская Аравия
​Роналду восхитил фанатов голами на тренировке 3
17:34 · Саудовская Аравия
​Глава спонсора «Аль-Насра» рассказал о переговорах по трансферу Роналду
15:38 · Саудовская Аравия
​Президент «Аль-Насра» высказался о контракте Роналду
14:55 · Саудовская Аравия
​Роналду не послушал советов агента и менеджера 3 слухи
08:35 · Саудовская Аравия
Экс-игрок сборной Франции похвалил Роналду за переход в «Аль-Наср»
Все новости