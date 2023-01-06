Почему Роналду должен придержать своё эго и отбыть дисквалификацию

Все замерли в ожидании, когда же Криштиану Роналду дебютирует за «Аль-Наср». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему это событие должно быть отложено.

Если бы всё было в порядке вещей, то вопрос бы не стоял – пусть Роналду дебютирует в первом же матче, когда это возможно, какие тут препоны? Но дело в том, что за Криштиану тянется шлейф дисквалификации, прицепившийся к нему ещё с ненавистного для него периода в «Манчестер Юнайтед». И нарушать этот бан было бы весьма опрометчиво.

Пишут, что «Аль-Наср» готов нарушить международные правила футбола и сделать вид, что никакой дисквалификации нет, всё нормально, поэтому Роналду можно выпускать на поле, как говорится, без сучка и задоринки. Якобы саудовский клуб изучил ситуацию и понял, что ему грозит только штраф, на который его небедные хозяева готовы раскошелиться.

А вот Роналду может выйти сухим из воды. В духе того, что, подумаешь, нарушил регламент, но он же суперзвезда, и какая разница, что там кто подумает и скажет. И, главное, самому Криштиану вроде бы ничего за это не грозит – немного пострадает только клуб, которого, опять-таки, судя по всему, вероятный штраф несильно волнует.

Итак, почему же поначалу надо всё-таки придержать Роналду? Во-первых, из чисто идеологических, скажем так, соображений. Криштиану – один из лучших игроков мира, он должен соответствовать статус профессионала и подавать пример молодому поколению. Как с этим будет соотноситься наплевательское отношение к регламенту?

Кроме того, важно, из-за чего на Роналду была наложена данная дисквалификация. Как раз из-за того инцидента, когда звёздный португальский футболист разбил телефон мальчика-аутиста. Тогда в апреле произошла некрасивая история, которая не добавила вистов Криштиану и, возможно, повлияла на его дальнейшие неудачи в «МЮ».

Недавно мать того мальчика крайне негативно высказалась в адрес Роналду, заявив, что он никак не помог её сыну, не извинился и что он вообще очень плохой. Нетрудно предположить, что нарушение дисквалификации станет поводом для этой женщины снова громко выступить в прессе и продолжить портить КриРо репутацию.

Если бы Роналду был не Роналду, а каким-то средней руки футболистом, такого давления на него наверняка бы не оказывалось. Это плата за вселенскую популярность, богатство (пусть звучит как тавтология) и так далее. Сам Криштиану наверняка всё это прекрасно понимает, учитывая его возраст, опыт и предыдущие добрые дела.

Неужели у него нет команды пиарщиков, которая настоятельно посоветовала бы его замять эту неприятную историю, встретившись с тем мальчиком, проявив к нему внимание, купив ему что-то необходимое, пожертвовав какие-то деньги его семье? Траты для Роналду были бы копеечные, а свой «общественный рейтинг» он поднял бы.

КриРо обладает потрясающей медийностью, и всё указывает на то, что после окончания игровой карьеры он останется в мире футбола, будет послом различных организаций, продвигать крупные мероприятия типа заявки Португалии на проведение ЧМ-2030, заключать рекламные контракты и так далее. Поэтому о своей репутации ему думать необходимо.

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А если Роналду нарушит дисквалификацию, это ударит по его имиджу, что в перспективе скажется на его же доходах, и стремглав нестись к дебюту за «Аль-Наср» не в его интересах. Даже если клуб будет давить на Криштиану, тому стоит отказать и последовать букве закона. От этого он сам только выиграет.

То, что матч «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии с «Аль-Таем» был перенесён с 5 на 6 января из-за проблем с электроснабжением стадиона, символично. Это знак, что не надо торопить события, всему своё время. Как и слухи, что «Аль-Наср» не может зарегистрировать Роналду то из-за долгов, то из-за лимита на легионеров.

На 19 января запланирован товарищеский матч, в котором звёзды «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» встретятся с «ПСЖ». То есть ожидается противостояние на поле Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Как «Аль-Насру» компенсировать отсутствие Роналду в двух официальных матчах из-за дисквалификации, очевидно.

Надо организовать товарищеские матчи «Аль-Насра», например, с мадридским «Реалом» и «Барселоной», с которыми у Роналду многое связано из предыдущих лет его славной карьеры (с «Барселоной», понятно, как с соперником). Ну или в крайнем случае провести две выставочные игры с саудовскими клубами. И всё – проблема решена.

Кирилл Иванцов