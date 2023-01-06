Названы страны, где мог продолжить карьеру Роналду

Как утверждает журналист Эду Агирре, португальский центрфорвард Криштиану Роналду пользовался спросом на трансферном рынке. Инсайдер информирует, что у 37-летнего голеадора были предложения от клубов из девяти стран.

Кроме Саудовской Аравии, Криштиану мог переехать в Испанию, Италию, Турцию, Англию, США, Бразилию, Австралию и Португалию.

В конечном счете Роналду принял выгодное денежное предложение «Аль-Насра». Звездный нападающий заключил с клубом контракт на два с половиной года. Заработок португальского форварда в Саудовской Аравии составит около 200 миллионов евро.

Роналду может досрочно вернуться в Европу при одном условии