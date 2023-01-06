Ротен оценил трансфер Роналду в Саудовскую Аравию

Экс-полузащитник «ПСЖ» и сборной Франции Жером Ротен высказался о переезде португальского нападающего Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию. 37-летний бомбардир подписал контракт с «Аль-Насром» на два с половиной года.

«Роналду по-прежнему хочет играть, он полон сил. Его трансфер положительно отразится на развитии футбола в Саудовской Аравии. Криштиану – это бренд. Но, при этом, придется свести к минимуму просмотр его выступлений, поскольку это будет не тот уровень оппозиции, что раньше. Однако нужно все равно уважать его выбор», - передает слова Жерома RMC Sport.

Стоит отметить, что заработок Криштиану в Саудовской Аравии составит 200 миллионов евро.