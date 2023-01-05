Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Возлюбленная Роналду отреагировала на трансфер в «Аль-Наср»

05 Января 2023 • 19:20 Комментировать

На днях Криштиану Роналду был представлен в качестве футболиста клуба «Аль-Наср» в Саудовской Аравии. Проведя чуть более месяца без клуба, 37-летний португалец подписал с «Аль-Насром» контракт на два с половиной года.

На трансфер своего возлюбленного в «Аль-Наср» отреагировала Джорджина Родригес.

«Большое спасибо Саудовской Аравии за такой замечательный приём. Мы очень взволнованы этим новым приключением в «Аль-Насре». Хотим поблагодарить всех, кто сделал это возможным.

Я очень рада видеть тебя, Криштиану, очень взволнованного и ищущего рука об руку в одном направлении к светлому будущему», - написала Джорджина в социальных сетях.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Джорджина Родригес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Дхамк Дхамк
Аль-Раед Бурайда Аль-Раед Бурайда
1
2
Видео
27 мин
Аль-Вахда III Аль-Вахда III
Аль-Шабаб Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд
0
1
Видео
27 мин
Аль-Иттихад II Аль-Иттихад II
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд
0
1
Видео
06.01.23 в 18:00
Аль Адахль Аль Адахль
Аль-Фатех Аль-Фатех
Видео
06.01.23 в 18:00
Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда
Аль-Халидж Аль-Халидж
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Января
19:20 · Саудовская Аравия
​Возлюбленная Роналду отреагировала на трансфер в «Аль-Наср»
17:14 · Саудовская Аравия
​Матч нового клуба Роналду перенесён
15:51 · Англия. Премьер-лига
​Фирмино может поехать в Саудовскую Аравию вслед за Роналду
13:48 · Саудовская Аравия
Роналду зовут в ЮАР после оговорки на презентации в «Аль-Насре» 2
12:27 · Франция. Лига 1
Гимнастка Аверина выбрала между Роналду и Месси 1
09:46 · Саудовская Аравия
Жуниньо: «Руди Гарсия будет приносить Роналду завтраки»
08:53 · Испания. Ла Лига
Воронов назвал двух лучших футболистов последних 15 лет
01:05 · Саудовская Аравия
Рейтинг Роналду впервые с FIFA 11 упал ниже отметки «90»
04 Января
19:09 · Саудовская Аравия
​Роналду восхитил фанатов голами на тренировке 3
17:34 · Саудовская Аравия
​Глава спонсора «Аль-Насра» рассказал о переговорах по трансферу Роналду
15:38 · Саудовская Аравия
​Президент «Аль-Насра» высказался о контракте Роналду
14:55 · Саудовская Аравия
​Роналду не послушал советов агента и менеджера 3 слухи
08:35 · Саудовская Аравия
Экс-игрок сборной Франции похвалил Роналду за переход в «Аль-Наср»
03 Января
21:50 · Саудовская Аравия
В Саудовской Аравии продали 2 млн футболок с фамилией Роналду 4
20:48 · Саудовская Аравия
«Аль-Наср» представил Роналду в качестве игрока официально
Все новости