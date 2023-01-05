​Возлюбленная Роналду отреагировала на трансфер в «Аль-Наср»

На днях Криштиану Роналду был представлен в качестве футболиста клуба «Аль-Наср» в Саудовской Аравии. Проведя чуть более месяца без клуба, 37-летний португалец подписал с «Аль-Насром» контракт на два с половиной года.

На трансфер своего возлюбленного в «Аль-Наср» отреагировала Джорджина Родригес.

«Большое спасибо Саудовской Аравии за такой замечательный приём. Мы очень взволнованы этим новым приключением в «Аль-Насре». Хотим поблагодарить всех, кто сделал это возможным.

Я очень рада видеть тебя, Криштиану, очень взволнованного и ищущего рука об руку в одном направлении к светлому будущему», - написала Джорджина в социальных сетях.