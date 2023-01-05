​«Аль-Наср» пока не может зарегистрировать Роналду – известна причина

Несколько дней назад Криштиану Роналду был представлен как футболист «Аль-Насра». Тем не менее, звёздный португальский нападающий ещё не был зарегистрирован клубом. Как сообщает RMC Sport, причина заключается в том, что «Аль-Наср» не соответствует лимиту на легионеров. Роналду стал девятым иностранцем в команде, а регламент допускает не более восьми легионеров. Таким образом, для регистрации Криштиану «Аль-Насру» нужно освободить одно место. Клуб уже работает над этим.

Напомним, что 37-летний Криштиану Роналду подписал с «Аль-Насром» контракт, рассчитанный до средины 2025 года.