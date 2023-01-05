​Матч нового клуба Роналду перенесён

На днях Криштиану Роналду был официально представлен как футболист «Аль-Насра» в Саудовской Аравии. В четверг команда должна была провести матч местной лиги против «Аль-Таи». Тем не менее, игра была перенесена. Причина – сильный дождь и другие проблемные погодные условия, которые негативно влияют на электроснабжение стадиона. Матч перенесён на сутки, о чём рассказывает пресс-служба клуба.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Криштиану Роналду может нарушить свою дисквалификацию и сыграть за «Аль-Наср» в матче против «Аль-Таи». Напомним, что осенью португальца наказали дисквалификацией на два матча за инцидент, в котором он выбил телефон из рук болельщика.