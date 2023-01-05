Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Экс-игрок «Кубани» Селин: «Роналду токсичен и ведёт себя как избалованный ребёнок, а не как профессионал» эксклюзив

05 Января 2023 • 16:57 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым выразил сомнение, что Криштиану Роналду, недавно подписавший контракт с саудовским «Аль-Насром», вернётся в какой-либо европейский клуб для выступления в Лиге чемпионов.

- Человек поехал уже доигрывать, зарабатывать деньги и использовать свою медийность, чтобы продвигать заявку Португалии на проведение чемпионата мира 2030 года, – сказал Селин.

- Роналду ещё сыграет за сборную своей страны?

- Посмотрим кто станет следующим тренером португальцев и как он будет относиться к Роналду. Я думаю, ставку на Криштиану в сборной делать точно не стоит. Нужно выстраивать команду с прицелом на следующий чемпионат Европы и наигрывать состав уже без Роналду. На последнем чемпионате мира без Криштиану на поле португальцы показывали не менее яркий и атакующий футбол, а может, даже более хороший, потому что не оглядывались на него как на главную звезду. По большому счёту, его можно уже и не вызывать в сборную, всё равно он больше там ничего не сделает.

- Что насчёт пункта в контракте Роналду с «Аль-Насром», по которому он сможет вести переговоры с клубом, попавшим в Лигу чемпионов?

- Одни говорят, что этот пункт есть, а другие говорят, что его нет. Что ж его сейчас-то серьёзные европейские клубы к себе не позвали? Может, Роналду там никому не нужен, а может, его и хотели бы куда-то взять, но он заламывает себе большую зарплату, которая всех отпугивает. Плюс у Роналду есть определённая токсичность – он ведёт себя как избалованный ребёнок, а не как профессионал. Здесь очень много оставляющих. Не думаю, что его позовут реально в какой-то клуб, выступающий в Лиге чемпионов.

 

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Алексей Селин чемпионат Саудовской Аравии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Дхамк Дхамк
Аль-Раед Бурайда Аль-Раед Бурайда
1
2
Видео
05.01.23 в 20:30
Аль-Вахда III Аль-Вахда III
Аль-Шабаб Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд
Видео
05.01.23 в 20:30
Аль-Иттихад II Аль-Иттихад II
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд
Видео
06.01.23 в 18:00
Аль Адахль Аль Адахль
Аль-Фатех Аль-Фатех
Видео
06.01.23 в 18:00
Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда
Аль-Халидж Аль-Халидж
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Января
17:14 · Саудовская Аравия
​Матч нового клуба Роналду перенесён
15:51 · Англия. Премьер-лига
​Фирмино может поехать в Саудовскую Аравию вслед за Роналду
13:48 · Саудовская Аравия
Роналду зовут в ЮАР после оговорки на презентации в «Аль-Насре» 2
12:27 · Франция. Лига 1
Гимнастка Аверина выбрала между Роналду и Месси 1
09:46 · Саудовская Аравия
Жуниньо: «Руди Гарсия будет приносить Роналду завтраки»
08:53 · Испания. Ла Лига
Воронов назвал двух лучших футболистов последних 15 лет
01:05 · Саудовская Аравия
Рейтинг Роналду впервые с FIFA 11 упал ниже отметки «90»
04 Января
19:09 · Саудовская Аравия
​Роналду восхитил фанатов голами на тренировке 3
17:34 · Саудовская Аравия
​Глава спонсора «Аль-Насра» рассказал о переговорах по трансферу Роналду
15:38 · Саудовская Аравия
​Президент «Аль-Насра» высказался о контракте Роналду
14:55 · Саудовская Аравия
​Роналду не послушал советов агента и менеджера 3 слухи
08:35 · Саудовская Аравия
Экс-игрок сборной Франции похвалил Роналду за переход в «Аль-Наср»
03 Января
21:50 · Саудовская Аравия
В Саудовской Аравии продали 2 млн футболок с фамилией Роналду 4
20:48 · Саудовская Аравия
«Аль-Наср» представил Роналду в качестве игрока официально
20:32 · Саудовская Аравия
Роналду: «Саудовская Аравия единственная сборная, обыгравшая Аргентину на ЧМ» 8
Все новости