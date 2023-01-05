Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым выразил сомнение, что Криштиану Роналду, недавно подписавший контракт с саудовским «Аль-Насром», вернётся в какой-либо европейский клуб для выступления в Лиге чемпионов.

- Человек поехал уже доигрывать, зарабатывать деньги и использовать свою медийность, чтобы продвигать заявку Португалии на проведение чемпионата мира 2030 года, – сказал Селин.

- Роналду ещё сыграет за сборную своей страны?

- Посмотрим кто станет следующим тренером португальцев и как он будет относиться к Роналду. Я думаю, ставку на Криштиану в сборной делать точно не стоит. Нужно выстраивать команду с прицелом на следующий чемпионат Европы и наигрывать состав уже без Роналду. На последнем чемпионате мира без Криштиану на поле португальцы показывали не менее яркий и атакующий футбол, а может, даже более хороший, потому что не оглядывались на него как на главную звезду. По большому счёту, его можно уже и не вызывать в сборную, всё равно он больше там ничего не сделает.

- Что насчёт пункта в контракте Роналду с «Аль-Насром», по которому он сможет вести переговоры с клубом, попавшим в Лигу чемпионов?

- Одни говорят, что этот пункт есть, а другие говорят, что его нет. Что ж его сейчас-то серьёзные европейские клубы к себе не позвали? Может, Роналду там никому не нужен, а может, его и хотели бы куда-то взять, но он заламывает себе большую зарплату, которая всех отпугивает. Плюс у Роналду есть определённая токсичность – он ведёт себя как избалованный ребёнок, а не как профессионал. Здесь очень много оставляющих. Не думаю, что его позовут реально в какой-то клуб, выступающий в Лиге чемпионов.