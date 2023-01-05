Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым предположил, что Криштиану Роналду так и закончит свою игровую карьеру в саудовском клубе «Аль-Наср».

- Те люди, которые в каком-то своём деле великие, они, естественно, когда-то чувствуют эту величину. Ну и хотят, наверно, чтобы её чувствовали и все остальные. На чемпионате мира пораздували белиберду, что Роналду сел в запас, что его меняли, не выпускали с первых минут. Скорее всего, он психологически немножко подломался уже после «Манчестер Юнайтед». Ну и второе, хочу вам сказать, надо уметь вовремя закончить свою великую карьеру. Это больше пресса, журналисты, агенты и официальные лица клубов продлевают футбольную жизнь Роналду. На самом деле не может больше человек делать на поле то, что он делал раньше. Я тоже считаю, что он молодец: ушёл в «Аль-Наср» на такие деньги. Раньше ехали в Америку много зарабатывать или сейчас едут, а он поехал в Саудовскую Аравию, где ему положат 200 миллионов евро за год. Но футбольная жизнь не безгранична, и я думаю, что Роналду это прекрасно понимает. А деньги никогда лишними не бывают, вы сами отлично знаете. Вряд ли Роналду действительно надеется, что ещё сыграет в Лиге чемпионов. Скорее всего, это навеяли журналисты. Он доиграет в Саудовской Аравии свой футбольный век, и там его карьера закончится, я так думаю.