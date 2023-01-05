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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду может нарушить дисквалификацию слухи

05 Января 2023 • 15:10 Комментировать (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
0:0
Аль-Таи
отменен

На днях Криштиану Роналду был представлен как игрок «Аль-Насра». Сообщалось, что звёздный португалец будет вынужден пропустить два ближайших матча своей новой команды, поскольку он ещё не отбыл двухматчевую дисквалификацию. Незадолго до расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед» Роналду был наказан за инцидент с юным фанатом, у которого футболист выбил телефон из рук.

Как сообщает Daily Mail, Криштиану Роналду может нарушить дисквалификацию и сыграть за «Аль-Наср» в четверг. В настоящий момент клуб изучает вопрос с обходом дисквалификации.

В то же время отмечается, что если Криштиану Роналду выйдет на поле, он может столкнуться с новым наказанием, как и «Аль-Наср».  

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (1)
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Alex1972
05 Января 2023 в 15:15
Хай выходит... Получит бан ещё игр на 10.. Хе..
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