На днях Криштиану Роналду был представлен как игрок «Аль-Насра». Сообщалось, что звёздный португалец будет вынужден пропустить два ближайших матча своей новой команды, поскольку он ещё не отбыл двухматчевую дисквалификацию. Незадолго до расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед» Роналду был наказан за инцидент с юным фанатом, у которого футболист выбил телефон из рук.

Как сообщает Daily Mail, Криштиану Роналду может нарушить дисквалификацию и сыграть за «Аль-Наср» в четверг. В настоящий момент клуб изучает вопрос с обходом дисквалификации.

В то же время отмечается, что если Криштиану Роналду выйдет на поле, он может столкнуться с новым наказанием, как и «Аль-Наср».