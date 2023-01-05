Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил переход Криштиану Роналду в саудовский «Аль-Наср».

- Роналду там золотом всего осыпят, и зубы ему сделают золотые, и тапочки золотые наденут. Когда Керимов переманил ЭтоꞌО в «Анжи», были целые экскурсии смотреть его автопарк. Пеле столько и не снилось, сколько Роналду в «Аль-Насре» зарабатывать будет. Бог ты мой, сколько он только за рекламу получит! Никому он в Европе был не нужен, а там – пожалуйста. Саудовская Аравия выиграла на чемпионате мира у Аргентины – и её игрокам по машине подарили сразу. А сколько Роналду машин подарят?