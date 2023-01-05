Роналду зовут в ЮАР после оговорки на презентации в «Аль-Насре»

Компания South African Tourism, которая занимается туризмом в Южной Африке, записала обращение к португальскому нападающему Криштиану Роналду. Напомним, что в ходе презентации в «Аль-Насре» 37-летний игрок оговорился, перепутав Саудовскую Аравию с ЮАР.

«С нетерпением будем ждать Криштиану в гости. Будем рады видеть его в Южной Африке в любое время», - говорится в обращении пресс-службы South African Tourism.

Криштиану подписал с «Аль-Насром» контракт на два с половиной года. Благодаря этой сделке португалец стал самым высокооплачиваемым игроком в мировом футболе. Его заработок составит 200 миллионов евро в год.