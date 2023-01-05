Жуниньо: «Руди Гарсия будет приносить Роналду завтраки»

Известный в прошлом бразильский полузащитник Жуниньо Пернамбукано считает, что наставник «Аль-Насра» Руди Гарсия постарается всячески угождать звездному новичку команды Криштиану Роналду.

«У Гарсии не хватит духа, чтобы сделать что-то против Криштиану. Он будет приносить ему завтраки, если потребуется. Руди постарается стать для Роналду хорошим другом. Он все для этого сделает. Это мечта Гарсии, чтобы у него был такой друг, как Криштиану. Этот тренер уважительно относится только к тем людям, из дружбы с которыми он может получить выгоду для себя», - передает слова Жуниньо Globo Esporte.

Роналду подписал с «Аль-Насром» контракт на 2,5 года. Его заработок составит 200 миллионов евро в год.