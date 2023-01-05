Рейтинг Роналду впервые с FIFA 11 упал ниже отметки «90»

Рейтинг португальского бомбардира Криштиану Роналду, недавно перешедшего в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии в футбольном симуляторе FIFA 23 упал до самого низкого за последние 12 лет значения.

Как стало известно, показатель звездного португальцы упал со значения «90» до отметки «88». Впервые со времен FIFA 11 рейтинг футболист стал ниже «90».

При этом, у футболиста стали значительно ниже многие важнейшие параметры, такие как дриблинг и выносливость, которые упал с 84 до 81 и с 74 до 70 соответственно. Уменьшился и показатель завершения атаки Криштиану с 92 до 91. Ускорение игрока упало с 78 до 76, а реакция с 93 уменьшилась до 90.

Несколько дней назад 37-летний португальский футболист подписал двухлетний контракт с командой «Аль-Наср», став самым высокооплачиваемым футболистом в истории. Известно, что нападающий будет получать 200 миллионов евро в год, отрабатывая рекламные контракты.

Криштиану получит возможность управлять тренерскими назначениями и предусмотрел в своем контракте с «Аль-Наср» пункт, позволяющий ему уйти в английский «Ньюкасл» по окончании сезона, но только в том случае, если «сороки» смогут завоевать путевку в Лигу чемпионов. К слову, на данный момент «Ньюкасла» выполняет эти условия, располагаясь на третьей строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 35 очков, что всего на два балла больше, чем у пятого «Тоттенхэма», идущего за пределами зоны ЛЧ.

На днях Криштиану Роналду был официально представлен в качестве игрока своей новой команды, в которую пришел в качестве свободного агента. Его контракт с саудовцами рассчитан до лета 2025 года.