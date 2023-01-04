Стала известна дата, когда Роналду впервые сыграет в Саудовской Аравии

Звёздный новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду ещё не скоро выйдет на поле в футболке новой команды. Португалец рвется в бой, но это невозможно как 31 декабря, когда его физически не могли внести в заявку, ни 5 января, ни 14 января.

Дебют 37-летнего футболиста откладывается из-за дисквалификации на два матча. Помните апрельский инцидент с юным болельщиком «Эвертона» и выбитым из его рук телефоном? Случившееся прошлой весной только сейчас ударило по Роналду.

Таким образом, он сможет сыграть 21 января против «Аль-Эттифака». «Аль-Наср» лидирует в турнирной таблице, немного опережая главных конкурентов, «Аль-Шабаб» и Аль-Иттихад».