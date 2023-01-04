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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Стала известна дата, когда Роналду впервые сыграет в Саудовской Аравии

04 Января 2023 • 23:03 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Таи
Через 18 ч. 28 мин.

Звёздный новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду ещё не скоро выйдет на поле в футболке новой команды. Португалец рвется в бой, но это невозможно как 31 декабря, когда его физически не могли внести в заявку, ни 5 января, ни 14 января.

Дебют 37-летнего футболиста откладывается из-за дисквалификации на два матча. Помните апрельский инцидент с юным болельщиком «Эвертона» и выбитым из его рук телефоном? Случившееся прошлой весной только сейчас ударило по Роналду.

Таким образом, он сможет сыграть 21 января против «Аль-Эттифака». «Аль-Наср» лидирует в турнирной таблице, немного опережая главных конкурентов, «Аль-Шабаб» и Аль-Иттихад».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД АЛЬ-ТАИ
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