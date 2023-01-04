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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду пропустит два ближайших матча «Аль-Насра» из-за дисквалификации

04 Января 2023 • 19:42 Комментировать (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Таи
Через 21 ч. 38 мин.

Звёздный Криштиану Роналду накануне был представлен как игрок «Аль-Насра». 37-летний форвард заявил, что он готов сыграть хоть в ближайшем матче своего нового клуба, но его дебют откладывается.

Журналисты Daily Mail обратили внимание на тот факт, что в ноябре Криштиану Роналду был дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии на два матча. Португальца наказали за апрельский инцидент, когда он выбил телефон из рук юного фаната «Эвертона».

Согласно правилам ФИФА, дисквалификации переносятся на другие лиги. Таким образом, Криштиану Роналду не сыграет за «Аль-Наср» в матчах 5 и 14 января. Португалец сможет выйти на поле 21 января в игре против «Иттифака».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД АЛЬ-ТАИ
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Комментарии (1)
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Alex1972
04 Января 2023 в 20:03
Ну что, Геша?.. Дорого тебе обходятся "шуточки" с детворой... Теперь жди ИДИ ФАКа... А-ха-ха-ха..
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