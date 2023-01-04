​Роналду восхитил фанатов голами на тренировке

Криштиану Роналду был представлен как игрок «Аль-Насра» и уже приступил к работе. На открытой тренировке звёздный португальский футболист восхитил фанатов голами, когда игроки отрабатывали удары. Роналду забил сразу несколько голов, продемонстрировал отличную техническую оснащённость. Видео появилось в социальных сетях.

Напомним, что Криштиану Роналду подписал с «Аль-Насром» контракт до средины 2025 года. Саудовский клуб заполучил португальца как свободного агента – в ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что в феврале Криштиану Роналду отпразднует свой 38-й день рождения.