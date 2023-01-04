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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду восхитил фанатов голами на тренировке

04 Января 2023 • 19:09 Комментировать (3)

Криштиану Роналду был представлен как игрок «Аль-Насра» и уже приступил к работе. На открытой тренировке звёздный португальский футболист восхитил фанатов голами, когда игроки отрабатывали удары. Роналду забил сразу несколько голов, продемонстрировал отличную техническую оснащённость. Видео появилось в социальных сетях.

Напомним, что Криштиану Роналду подписал с «Аль-Насром» контракт до средины 2025 года. Саудовский клуб заполучил португальца как свободного агента – в ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что в феврале Криштиану Роналду отпразднует свой 38-й день рождения.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (3)
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KPOT
04 Января 2023 в 19:45
Какой-то скучный сайт стал, обсуждений нет, новости из пальца высасывают. Наверное удалю из закладок, в ТГ и то больше новостей годных.
NOBODY
04 Января 2023 в 19:15
хех, знаете, я во сне и не такие голы забивал!!!
NOBODY
04 Января 2023 в 19:11
браво! наконец-то он нашел себя ))
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