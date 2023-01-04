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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Глава спонсора «Аль-Насра» рассказал о переговорах по трансферу Роналду

04 Января 2023 • 17:34 Комментировать

Мухаммад аль-Хураджи, глава компании «Аль-Васаил», являющейся спонсором «Аль-Насра», высказался о переговорах по трансферу Криштиану Роналду.

Напомним, что Криштиану Роналду был представлен в «Аль-Насре» во вторник.

«Я не гастролировал по Мадриду. Мы пробыли три-четыре дня в одном отеле. Поскольку мероприятие было глобальным, мы предпочли спрятаться в переговорном отеле. Успех нашего партнёрства и всё то позитивное, что сейчас происходит, помогло сделать Саудовскую Аравию привлекательным местом для многих больших звёзд», - высказался аль-Хураджи в интервью Al-Arabiya.

Криштиану Роналду подписал с «Аль-Насром» контракт на два с половиной года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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