Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход Криштиану Роналду в саудовский клуб «Аль-Наср».

- Наверно, это последний контракт в карьере Роналду. Трудно было представить, что он действительно поедет играть в Саудовскую Аравию. Для «Аль-Насра» это прекрасный маркетинговый ход и очень большой плюс в плане привлечения дополнительного интереса к местному и вообще к ближневосточному футболу со стороны болельщиков всего мира.

Честно говоря, я считал, что карьера Роналду будет завершаться по-другому. Я думал, он останется в мадридском «Реале» до конца и не будет переходить ни в «Ювентус», ни в «Манчестер Юнайтед», ни тем более в «Аль-Наср». Криштиану больше всего ассоциировался с «Реал Мадридом», а «Реал» – с ним. Было бы логично, если бы Роналду закончил свою карьеру именно там. Ну или если бы поехал доигрывать в Штаты, как Бекхэм. Вот Бензема, наверное, завершит свою карьеру в «Реале». Но Роналду выбрал другой путь.