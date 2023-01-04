​Президент «Аль-Насра» высказался о контракте Роналду

Мусалли аль-Муаммар, занимающий должность президента «Аль-Насра», высказался о контракте Криштиану Роналду.

«Контракт с Роналду не ограничивается футболом. Он также будет поддерживать академию клуба, которую мы намерены построить. Контракт коммерчески выгоден для нас с точки зрения прибыльности. В ближайшие дни вы узнаете много нового», - высказался аль-Муаммар, чьи слова приводит портал Goal.com.

Напомним, что Криштиану Роналду был представлен как футболист «Аль-Насра» во вторник. 37-летний португалец будет играть за саудовский клуб в ближайшие два с половиной года – именно на такой срок рассчитан его контракт.