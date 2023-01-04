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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду не послушал советов агента и менеджера слухи

04 Января 2023 • 14:55 Комментировать (1)

Криштиану Роналду стал футболистом «Аль-Насра» - во вторник 37-летний португалец был представлен в саудовском клубе. Переговоры о трансфере в «Аль-Наср» вёл не агент Жорже Мендеш, а личный менеджер игрока Рикардо Регуфе. Об этом на своих страницах пишет The Athletic.

При этом отмечается, что Жорже Мендеш, как и Рикардо Регуфе, осенью советовали Криштиану Роналду остаться в «Манчестер Юнайтед». Мендеш говорил Криштиану, что для него будет лучше принять свою роль в команде Эрика тен Хага, пускай она будет второстепенной. Футболист не прислушался к совету.

Также в материале говорится о том, что Жорже Мендеш разочаровался в позиции Криштиану Роналду. Форвард не признавал ситуации, что найти для него другой европейский клуб невозможно.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Жорже Мендеш Аль-Наср Рикардо Регуфе
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Комментарии (1)
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Alex1972
04 Января 2023 в 15:06
Теперь он верблюдалду... Хе-хе..
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