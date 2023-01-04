Криштиану Роналду стал футболистом «Аль-Насра» - во вторник 37-летний португалец был представлен в саудовском клубе. Переговоры о трансфере в «Аль-Наср» вёл не агент Жорже Мендеш, а личный менеджер игрока Рикардо Регуфе. Об этом на своих страницах пишет The Athletic.

При этом отмечается, что Жорже Мендеш, как и Рикардо Регуфе, осенью советовали Криштиану Роналду остаться в «Манчестер Юнайтед». Мендеш говорил Криштиану, что для него будет лучше принять свою роль в команде Эрика тен Хага, пускай она будет второстепенной. Футболист не прислушался к совету.

Также в материале говорится о том, что Жорже Мендеш разочаровался в позиции Криштиану Роналду. Форвард не признавал ситуации, что найти для него другой европейский клуб невозможно.