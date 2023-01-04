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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Экс-игрок сборной Франции похвалил Роналду за переход в «Аль-Наср»

04 Января 2023 • 08:35 Комментировать

Бывший футболист «ПСЖ» и национальной сборной Франции Жером Ротен отреагировал на трансфер 37-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

«Мы не в состоянии залезть в голову Криштиану. Но совершенно точно, что он по-прежнему хочет играть в футбол. Криштиану находится в отличной форме. Его трансфер поспособствует серьезному развитию футбола в Саудовской Аравии. Могу ему только поаплодировать», - передает слова Жерома RMC Sport.

Криштиану заключил с «Аль-Насром» контракт на 2,5 года. Его заработок в новом клубе составит 200 миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Жером Ротен Аль-Наср
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