Роналду оговорился на первой официальной пресс-конференции в «Аль-Насре»

На первой пресс-конференции Криштиану Роналду в качестве игрока саудовского клуба «Аль-Наср» не обошлось без конфузов. Португалец оговорился, когда называл страну, в которую приехал играть.

«Я не вижу ничего страшного в том, что моя карьера продолжится в ЮАР. Мнение людей на эту тему меня не интересует», - сказал Роналду.

Криштиану Роналду будет играть в «Аль-Насре» под седьмым номером, сразу после пресс-конференции он был представлен широкой саудовской столичной публике на стадионе клуба.

Контракт Роналду с новой командой рассчитан до лета 2025 года. Порядка месяца Роналду был свободным агентом, покинув «Манчестер Юнайтед» во время чемпионата мира в Катаре.