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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду оговорился на первой официальной пресс-конференции в «Аль-Насре»

03 Января 2023 • 22:03 Комментировать (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Таи
05.01 18:00

На первой пресс-конференции Криштиану Роналду в качестве игрока саудовского клуба «Аль-Наср» не обошлось без конфузов. Португалец оговорился, когда называл страну, в которую приехал играть.

«Я не вижу ничего страшного в том, что моя карьера продолжится в ЮАР. Мнение людей на эту тему меня не интересует», - сказал Роналду.

Криштиану Роналду будет играть в «Аль-Насре» под седьмым номером, сразу после пресс-конференции он был представлен широкой саудовской столичной публике на стадионе клуба.

Контракт Роналду с новой командой рассчитан до лета 2025 года. Порядка месяца Роналду был свободным агентом, покинув «Манчестер Юнайтед» во время чемпионата мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Трансферы футбола - зима 2023
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АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД АЛЬ-ТАИ
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Комментарии (2)
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Alex1972
03 Января 2023 в 22:48
Дэбил... Хе..
Booker
03 Января 2023 в 22:16
Цыганам география не к чему.
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