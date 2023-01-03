В Саудовской Аравии продали 2 млн футболок с фамилией Роналду

После перехода Криштиану Роналду в саудовский «Аль-Наср» в стране начался настоящий ажиотаж. Так, местные жители скупили уже свыше 2 млн футболок с фамилией португальца, пишет Marca.

Напомним, Криштиану Роналду официально был представлен в качестве игрока «Аль-Насра» сегодня вечером, он будет играть под седьмым номером. Сначала португалец провёл пресс-конференцию в новом клубе, а после вышел на переполненный стадион клуба «Аль-Наср», где поприветствовал собравшихся болельщиков под аплодисменты.

Последним клубом Криштиану Роналду был «Манчестер Юнайтед», где он осенью 2022 года перестал получать регулярную игровую практику в основном составе.

Контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2025 года.