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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Наср» представил Роналду в качестве игрока официально

03 Января 2023 • 20:48 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Таи
05.01 18:00

Сегодня в Эр-Рияде проходит официальная пресс-конференция Криштиану Роналду – новобранца саудовского клуба «Аль-Наср». 37-летнего форварда официально представили в качестве игрока команды.

После пресс-конференции Роналду вышел на футбольное поле, держа в руках свою футболку под седьмым номером. Местная публика встретила португальскую звезду громкими овациями и аплодисментами. Также Роналду представили своим партнёрам по новому клубу.

Напомним, Криштиану Роналду, будучи свободным агентом, появился в «Аль-Насре» в конце 2022 года. Его контракт с саудовцами рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД АЛЬ-ТАИ
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