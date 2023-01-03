Сегодня в Эр-Рияде проходит официальная пресс-конференция Криштиану Роналду – новобранца саудовского клуба «Аль-Наср». 37-летнего форварда официально представили в качестве игрока команды.

После пресс-конференции Роналду вышел на футбольное поле, держа в руках свою футболку под седьмым номером. Местная публика встретила португальскую звезду громкими овациями и аплодисментами. Также Роналду представили своим партнёрам по новому клубу.

Напомним, Криштиану Роналду, будучи свободным агентом, появился в «Аль-Насре» в конце 2022 года. Его контракт с саудовцами рассчитан до лета 2025 года.