Роналду: «Саудовская Аравия единственная сборная, обыгравшая Аргентину на ЧМ»

Новобранец саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался об уровне футбола в чемпионате Саудовской Аравии – в новой лиге, в которой ему предстоит играть.

«Многие страны в мире стали играть лучше за последние годы. И не забывайте, что сборная Саудовской Аравии – единственная команда, которая была способна обыграть сборную Аргентины на чемпионате мира в Катаре», - рассказал Роналду на пресс-конференции.

Новый форвард «Аль-Насра» добавил, что многие просто не в курсе того, какой уровень сейчас в чемпионате Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в конце прошлого года. Соглашение португальца с саудовским клубом рассчитано до середины 2025 года.