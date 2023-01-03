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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду: «Саудовская Аравия единственная сборная, обыгравшая Аргентину на ЧМ»

03 Января 2023 • 20:32 Комментировать (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Таи
05.01 18:00

Новобранец саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался об уровне футбола в чемпионате Саудовской Аравии – в новой лиге, в которой ему предстоит играть.

«Многие страны в мире стали играть лучше за последние годы. И не забывайте, что сборная Саудовской Аравии – единственная команда, которая была способна обыграть сборную Аргентины на чемпионате мира в Катаре», - рассказал Роналду на пресс-конференции.

Новый форвард «Аль-Насра» добавил, что многие просто не в курсе того, какой уровень сейчас в чемпионате Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в конце прошлого года. Соглашение португальца с саудовским клубом рассчитано до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Саудовской Аравии Аль-Наср
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АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД АЛЬ-ТАИ
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Комментарии (2)
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Alex1972
03 Января 2023 в 20:58
Главное, чтобы ты никогда не забывал - что потом сделала Аргентина... А-ха-ха-ха...
ARTUR
03 Января 2023 в 20:35
Насралду уже и к этой победе примазывается ))
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