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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Руди Гарсия: «Моя цель – чтобы Криштиану был счастлив здесь»

03 Января 2023 • 20:26 Комментировать (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Таи
05.01 18:00

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия снова прокомментировал переход звёздного португальца Криштиану Роналду в свою команду.

«Моя цель – чтобы Криштиану был счастлив здесь. Я надеюсь, он насладится выступлениями за «Аль-Наср» и будет радоваться новым успехам вместе с нами», - рассказал Гарсия на пресс-конференции.

Специалист добавил, что тренировать такого игрока как Роналду будет очень легко, ведь он уже всё знает о футболе.

37-летний Криштиану Роналду пополнил состав «Аль-Насра» из Саудовской Аравии в конце 2022 года. Во время чемпионата мира в Катаре португалец попрощался со своим бывшим клубом «Манчестер Юнайтед» - в составе «красных дьяволов» он получал мало игровой практики. Это вылилось в скандальное интервью, которое он дал журналисту Пирсу Моргану, в нём он раскритиковал главного тренера «манкунианцев» Эрика тен Хага.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Руди Гарсия
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АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД АЛЬ-ТАИ
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Комментарии (1)
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Alex1972
03 Января 2023 в 21:02
Правильно, это главное... А на команду - наср..ть... Поэтому вы и Аль-Наср... А-ха-ха-ха...
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