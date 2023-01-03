Руди Гарсия: «Моя цель – чтобы Криштиану был счастлив здесь»

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия снова прокомментировал переход звёздного португальца Криштиану Роналду в свою команду.

«Моя цель – чтобы Криштиану был счастлив здесь. Я надеюсь, он насладится выступлениями за «Аль-Наср» и будет радоваться новым успехам вместе с нами», - рассказал Гарсия на пресс-конференции.

Специалист добавил, что тренировать такого игрока как Роналду будет очень легко, ведь он уже всё знает о футболе.

37-летний Криштиану Роналду пополнил состав «Аль-Насра» из Саудовской Аравии в конце 2022 года. Во время чемпионата мира в Катаре португалец попрощался со своим бывшим клубом «Манчестер Юнайтед» - в составе «красных дьяволов» он получал мало игровой практики. Это вылилось в скандальное интервью, которое он дал журналисту Пирсу Моргану, в нём он раскритиковал главного тренера «манкунианцев» Эрика тен Хага.