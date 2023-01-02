​Роналду зарабатывает в 5 раз больше, чем Месси

На просторах интернета распространилась инфографика с пятёркой наиболее высокооплачиваемых футболистов в мире. Криштиану Роналду оказался на первом месте с серьёзным отрывом – «Аль-Наср» будет платить португальцу 214 миллионов долларов каждый год.

Оклад Лионеля Месси в «ПСЖ» измеряется 41 миллионом евро за сезон. Путём нехитрых математических действий можно вычислить, что Криштиану Роналду сейчас зарабатывает в 5,22 раза больше денег, чем Лионель Месси.

Криштиану Роналду и Лионель Месси – главные футбольные звезды последних 15-17 лет. Португальца и аргентинца регулярно сравнивают.