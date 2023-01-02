​Роналду с отрывом опережает Мбаппе и Месси в рейтинге самых больших зарплат в футболе

На просторах Reddit была опубликована занимательная инфографика. Она представляет собой рейтинг футболистов с самыми большими зарплатами.
На первом месте расположился звёздный новичок клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Его годовой оклад составляет 214 миллионов долларов.
Дальше в рейтинге идут три футболиста «ПСЖ» - Килиан Мбаппе (63 миллиона долларов в год), Лионель Месси (41 миллион долларов) и Неймар (37 миллионов долларов).
Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов планеты замыкает Андрес Иньеста. «Виссел Кобе» платит опытному полузащитнику 31 миллион долларов ежегодно.
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