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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду с отрывом опережает Мбаппе и Месси в рейтинге самых больших зарплат в футболе

02 Января 2023 • 16:32 Комментировать (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Таи
05.01 18:00

На просторах Reddit была опубликована занимательная инфографика. Она представляет собой рейтинг футболистов с самыми большими зарплатами.

На первом месте расположился звёздный новичок клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Его годовой оклад составляет 214 миллионов долларов.

Дальше в рейтинге идут три футболиста «ПСЖ» - Килиан Мбаппе (63 миллиона долларов в год), Лионель Месси (41 миллион долларов) и Неймар (37 миллионов долларов).

Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов планеты замыкает Андрес Иньеста. «Виссел Кобе» платит опытному полузащитнику 31 миллион долларов ежегодно.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Андрес Иньеста ПСЖ Неймар Аль-Наср Килиан Мбаппе Виссел Кобе
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АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД АЛЬ-ТАИ
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Комментарии (1)
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ингерман
02 Января 2023 в 16:42
ай шмеци кады ты пастареешь и будешь хадиць па полю со спущенными штаниками тебя максимум в наше кфк пригласяц за яшык пива бица.. А-ха-ха-ха! )))
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