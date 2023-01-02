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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду жалел об уходе из «Реала» слухи

02 Января 2023 • 15:27 Комментировать (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Таи
05.01 18:00

Криштиану Роналду на днях стал игроком клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Между тем, на страницах Relevo вышел материал о звёздном португальском форварде. В нём говорится, что Роналду жалел о своём уходе из «Реала» в 2018 году. По данным источника, временами португалец чувствовал себя очень плохо в Турине.

Напомним, что в «Ювентусе» Криштиану Роналду провёл три сезона после девяти лет выступлений за мадридский «Реал».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что этой зимой Криштиану Роналду хотел вернуться в «Реал», но предложения из Мадрида не последовало.

Добавим, что в феврале Криштиану Роналду исполнится 38 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Криштиану Роналду Аль-Наср
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АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД АЛЬ-ТАИ
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Комментарии (2)
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Alex1972
02 Января 2023 в 16:06
Перес не разрешил ему тренеров менять ... А-ха-ха-ха...
ARTUR
02 Января 2023 в 15:48
Хорош уже эту ересь писать про ,,ушел ,, он бы в жизни оттуда не ушел , от него избавились ,он уже был как пятая нога , плюс его токсикоз , вот теперь он обрел самое то , но токсикоз то остался , а в жарком климате могут быть дикие рецидивы , так что жду скорого репортажа из зиндана .
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