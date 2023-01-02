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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду сможет менять тренеров в «Аль-Насре» слухи

02 Января 2023 • 14:17 Комментировать (5)
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Таи
05.01 18:00

В конце 2022 года звёздный Криштиану Роналду, наконец, обрёл клубную прописку. Как и ожидалось, 37-летний португалец продолжит карьеру в Саудовской Аравии – в клубе «Аль-Наср».

Как сообщает в своём материале CBS Sports, у Криштиану Роналду в «Аль-Насре» будут широкие полномочия, выходящие за рамки стандартных функций футболиста. Так, Роналду даже сможет менять тренеров.

«Один источник шутит, что «Аль-Наср» превратится в «ФК Криштиану», - говорится в материале.

Отметим, что в настоящий момент «Аль-Наср» тренирует французский специалист Руди Гарсия. В Европе этого тренера знают главным образом по работе в «Роме», «Марселе» и «Лионе».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД АЛЬ-ТАИ
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Комментарии (5)
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NOBODY
02 Января 2023 в 17:36
​Роналду сможет менять тренеров в «Аль-Насре» ------
а президента и владельцев клуба не сможет? )))
Alex1972
02 Января 2023 в 16:05
Хе..
ARTUR
02 Января 2023 в 16:04
Открыли тож мне новость , он даже в Реале умудрялся подсирать тренерам , и не одного подсидел , я их считал поумнее ,но... Как были пастухами верблюдов так ими и остались , ну ничего )))!! Так то даже веселей )) Гарсию жаль конечно )) ох и весело же там будет )) чую надо посмотреть будет этот цирк )) первая заруба уже была за номер ,у узбека отжал семерку )) вот же чухморик..
andi
02 Января 2023 в 14:50
Второй Мбаппе что ли?
NOBODY
02 Января 2023 в 15:42
первый Роналду ))
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