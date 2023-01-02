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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Названа дата презентации Роналду в «Аль-Насре»

02 Января 2023 • 11:23 Комментировать (1)

Звездный нападающий Криштиану Роналду сегодня, 2 декабря, отправится из Испании в Саудовскую Аравию, чтобы присоединиться к своему новому клубу – «Аль-Насру».

Согласно информации журналистов AS, 37-летний португальский форвард прибудет в Эр-Рияд ближе к концу дня. Презентация Криштиану в качестве игрока «Аль-Насра» запланирована на вторник, 3 января.

Роналду подписал с клубом контракт на два с половиной года. Его заработок в Саудовской Аравии составит 200 миллионов евро в год.

Предыдущим местом работы португальца был «Манчестер Юнайтед». Он со скандалом покинул манкунианцев в конце ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (1)
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ARTUR
02 Января 2023 в 11:53
Тысячи арабов ткут красную дорожку , а так бы уже вчера состоялось бы величайшее действие нового года, почти как схождение благодатного огня .
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