Названа дата презентации Роналду в «Аль-Насре»

Звездный нападающий Криштиану Роналду сегодня, 2 декабря, отправится из Испании в Саудовскую Аравию, чтобы присоединиться к своему новому клубу – «Аль-Насру».

Согласно информации журналистов AS, 37-летний португальский форвард прибудет в Эр-Рияд ближе к концу дня. Презентация Криштиану в качестве игрока «Аль-Насра» запланирована на вторник, 3 января.

Роналду подписал с клубом контракт на два с половиной года. Его заработок в Саудовской Аравии составит 200 миллионов евро в год.

Предыдущим местом работы португальца был «Манчестер Юнайтед». Он со скандалом покинул манкунианцев в конце ноября.