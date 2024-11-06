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Чемпионат Европы по футболу 2024

Карпин предположил, как бы Россия показала себя на Евро-2024

06 Ноября 2024 • 13:32 Комментировать

Рулевой сборной России Валерий Карпин предположил, как могла бы проявить себя национальная команда на недавнем чемпионате Европы – 2024, прошедшем в Германии.

«Если бы нас допустили до международных соревнований, то сборная смогла бы отобраться на Евро-2024. Что было бы там - другой вопрос. Мы точно не ударили бы в грязь лицом», - поделился мнением специалист в эфире «Русского радио».

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. В ноябре у подопечных Карпина запланированы две товарищеские встречи. 15 ноября сборная России встретится с национальной командой Брунея, а 19-го пройдет поединок против Сирии.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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