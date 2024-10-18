Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос дал комментарий о попадании мяча в руку испанского защитника Марка Кукурельи в матче 1/4 финала чемпионата Европы – 2024.
«В этом эпизоде нужно было ставить 11-метровый. Это была игра рукой. Германия могла выиграть этот матч. Заслужила ли Испания чемпионский титул? Конечно. Уже ничего не изменить», - передает слова Крооса AS.
Напомним, что сборная Германии проиграла Испании в овертайме четвертьфинального матча Евро-2024. В итоге «красная фурия» стала триумфатором турнира, победив в решающем поединке Англию со счетом 2:1.
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